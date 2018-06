Tävla med Lugna Favoriter och Tv3 och vinn en resa för två till London med resa, två nätter på fyrstjärnigt hotell och möjligheten att gå på röda mattan på Galapremiären av Mamma Mia! Here We Go Again.

Lyssna efter två ABBA-låtar i rad! När du hör detta ska du ringa in till studion för din chans att vinna.

Alla tävlande i radion vinner öppna biljetter till filmen Mamma Mia! Here We Go Again och har chansen att ta sig vidare till fredagens final, där två finalister möts i en ABBA-Quiz.

Vinstspecifikation

Biljetter till galapremiären i London, flyg och två nätter på fyrstjärnigt hotell 15 000 SEK för två personer, som äger rum 15-17 juli 2018. (Övriga kostnader såsom transfer, mat etc betalas av vinnarna)

Tävlingen genomförs i i Lugna Favoriter 2018-06-11 tom 2018-06-22

Du som tävlar kommer att få några kunskapsfrågor off air före tävling då det enligt lag krävs en prestation för att vinna priser i radio.

Mamma Mia Gör dig redo att sjunga och dansa, skratta och förföras sommaren 2018! Tio år efter ”Mamma Mia! The Movie” återvänder vi till den grekiska pärlan Kalokairi i en ny musikalfilm med nya låtar baserade på ABBAs låtskatt.

Mamma Mia! Here We Go Again, biopremiär 18 juli

Vi återser Oscar®-vinnaren Meryl Streep som Donna, Julie Walters som Rosie och Christine Baranski som Tanya. Amanda Seyfried och Dominic Cooper återförenas som Sophie och Sky, medan Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård och Oscar®-vinnaren Colin Firth återvänder för att spela Sophies tre möjliga pappor: Sam, Bill och Harry.

”Mamma Mia! Here We Go” Again tar oss tillbaka till det förflutna för att berätta historien om hur allt blev som det blev. Nya stjärnskottet Lily James (Baby Driver, Darkest Hour) axlar huvudrollen som den unga Donna.

Mamma Mia! Here we go again är producerad av Judy Cramer och Gary Goetzmann som även producerade den första filmen, och scenshowen med samma namn som gjort succé jorden runt. Benny Andersson och Björn Ulvaeus bistår med text och musik även denna gång samt som exekutiva producenter.