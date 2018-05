If you are a human and are seeing this field, please leave it blank.

Tävlingsregler

Arrangören av denna tävling är MTG Radio (org. nummer: 556365-3335, adress: Box 17115, 104 62 Stockholm). Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor och intygar att du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att delta i tävlingen. Anställda på MTG Radio, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av MTG Radio. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren. Om inte annat anges ansvarar MTG Radio inte för extra kostnader i samband med vinsten. MTG Radio står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan. MTG Radio förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster. MTG Radio är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges. Vinnaren får räkna med att vinsten som regel levereras två till tre veckor efter vinsttillfället. Kontantvinster betalas ut den 25e och kan ta 1 – 3 månader från vinsttillfället. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.