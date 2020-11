RIX FM bjuder in dig att från 1 december, hela vägen fram till jul, vara med i vårt populära MEMORY. Vi har gjort det större, roligare och juligare – en miljon dagliga lyssnare kommer tillsammans leta och para ihop luckor för att vinna julklappar värda 1.000 – 50.000 kronor!

Spelet består av 100 luckor i sex olika kategorier som ska du para ihop för vinst. (Tävlande får öppna max två luckor oavsett om man vinner eller ej.)

Julklapparna består av presentkort från Boozt.com och spelets kategorier som ska paras ihop för vinst är:

Skönhet (1.000:-)

Sport (5.000:-)

Skor & Väskor (10.000:- )

En ny klädgarderob (15.000:- )

Tomtesäcken! Vinner du tomtesäcken tar du hem allt, i alla kategorier, till ett värde av 50.000:-!

Tävlingsperiod: 1-22 december, eller avslutas tidigare om alla vinster är tagna.

Deltagande: Du kan endast vinna en gång i spelet.

Spelplan:

2 x Tomtesäcken, värd 50.000:!

4 x En ny klädgarderob, värde 15.000

6 x Skor & väskor, värde 10.000

12 x Sport & träning, värde 5.000:-

26 x Skönhet & accessoarer, värde 1.000:-

Boozt.com – this year it’s easier than ever to buy your Christmas gifts online.

Instead of fighting through crowds at the mall, cross off your gift list from home this year. Just a click away, you have the selection of a department store from the comfort of your own sofa. Let a gift guide help you get it just right – whether it’s the perfect perfume, soft home decorations, stylish designer accessories, beautifully wrapped gift sets or supporter gear for a hardcore sports fan. We have it all.

And if it turns out that you didn’t find the perfect match anyway, its always easy to return the gift. We have extended return until 31/1 2021.

Presentkortet kan endast användas på Boozt.com.

Presentkortet är giltigt i tre år från försäljningsdatumet.

Du kan spendera hela eller delar av beloppet. Eventuellt restbelopp finns kvar på samma presentkortskod.

Om du önskar returnera en eller flera varor, får du ett nytt presentkort med motsvarande belopp.

Vid frågor kontakta Boozt.com kundservice på: [email protected] eller på telefon: 010-138 89 88.

Generella tävlingsregler.