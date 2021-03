Artist Titel

1 Loreen Euphoria

2 Måns Zelmerlöw Heroes

3 Abba Waterloo

4 Danny Saucedo Amazing

5 Frans If I Were Sorry

6 Carola Främling

7 John Lundvik Too Late For Love

8 Sanna Nielsen Undo

9 Robin Stjernberg You

10 Arvinagrna Eloise

11 Dotter Bulletproof

12 Darin You´re Out Of My Life

13 Eric Saade Popular

14 Nano Hold On

15 Wiktoria As I Lay Me Down

16 Carola Fångad av en stormvind

17 Molly Sandén Why Am I Crying

18 Måns Zelmerlöw Hope & Glory

19 Lena Philipsson Det gör ont

20 Robin Bengtsson Take A Chance

21 Mendez Everyday

22 Tomas Ledin Just nu

23 Hanna Ferm + Liamoo Hold You

24 Benjamin Ingrosso Dance You Off

25 Ted Gärdestad Satellit

26 The Mamas Move

27 Anna Bergendahl Ashes To Ashes

28 Herreys Diggi Loo Diggi Ley

29 Alcazar Stay The Night