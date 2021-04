RIX FM växer – här är våra nya frekvenser! Nu storsatsar vi så att fler kan lyssna på bäst musik just nu! Från norr till söder utmed hela Sverige kommer ännu flera kunna lyssna på RIX FM. Totalt handlar det om nästan 50 nya sändare som sätts upp löpande under våren och de sista kommer att vara i drift i mitten av sommaren. Här ser du vilka nya orter i Sverige som RIX FM flyttar in i:

BORÅS – SVENLJUNGA: 96.6

BORLÄNGE – FAGERSTA: 95.0

BORLÄNGE – HEDEMORA: 107.5

ESKILSTUNA – MARIEFRED: 104.9

GÄVLE – TIERP: 98.6

GÖTEBORG – VÅRGÅRDA: 92.3

HALMSTAD – BÅSTAD: 93.0

HELSINGBORG – ÖRKELLJUNGA: 107,4

HUDIKSVALL – EDSBYN: 96.4

JÖNKÖPING – ANEBY: 87.9

KALMAR – GAMLEBY: 107.3

KALMAR – HÖGSBY: 90.9

KALMAR – HULTSFRED: 107.7

KALMAR – MISTERHULT: 107.5

KALMAR – VIMMERBY: 100.7

KARLSTAD – HAGFORS: 107.5

KRISTIANSTAD – DEGEBERGA: 99.9

KRISTIANSTAD – OSBY: 104.8

LINKÖPING – ÅTVIDABERG: 95.3

MALMÖ – HÖRBY: 92.9

MALMÖ – SVEDALA: 99.3

NORRA BOHUSLÄN – BÄCKEFORS: 106.6

NORRA BOHUSLÄN – BENGTSFORS: 105.9

NORRA BOHUSLÄN – FJÄLLBACKA: 93.5

NORRA BOHUSLÄN – SKÄRHAMN: 102.3

NORRA BOHUSLÄN – STRÖMSTAD: 102.9

NORRKÖPING – FINSPÅNG: 105.9

ÖRNSKÖLDSVIK – MJÄLLOM: 104.1

ÖSTERLEN – TOMELILLA: 105.6

ÖSTERSUND – STRÖMSUND: 101.7