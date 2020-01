1 ( 1) MISS LI – LEV NU DÖ SEN

2 ( 3) MAROON 5 – MEMORIES

3 ( 2) MÅNS ZELMERLÖW – ONE

4 ( 4) SMITH & THELL – HOTEL WALLS

5 ( 6) PINK – CAN WE PRETEND

6 ( 5) LANCE & LINTON – BEST TIME´S RIGHT NOW

Bubblare

MOLLY HAMMAR – SHORTCUTS (I CAN´T WAIT)

AVICII + MISHCATT – FADES AWAY

JONAS BROTHERS – ONLY HUMAN

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.