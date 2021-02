1 ( 1) NEWKID – DU MÅSTE FINNAS

2 ( 2) SANDRO CAVAZZA– LEAN ON ME

3 ( 3) SMITH & THELL – RADIOACTIVE RAIN

4 ( 5) MOLLY SANDÉN – KÄRLEK SLUTAR ALLTID MED BRÅK

5 (NY) MASTER KG – JERUSALEMA

6 ( 6) AVA MAX – MY HEAD & MY HEART

Bubblare

LOST FREQUENCIES – DON´T LEAVE ME NOW

PAUL REY – MISSING PIECE

MISS LI – FÖRLÅT

