1 ( 2) ED SHEERAN – SHIVERS

2 ( 1) ADELE – EASY ON ME

3 ( 3) PINK– ALL I KNOW SO FAR

4 ( 5) BENSON BOONE – GHOST TOWN

5 ( 4) THE WEEKND – TAKE MY BREATH

6 ( 6) AGNES – HERE COMES THE NIGHT

Bubblare

LOST FREQUENCIES + CALUM SCOTT – WHERE ARE YOU NOW

NIALL HORAN + ANNE-MARIE – EVERYWHERE

DARIN – WHAT´S CHRISTMAS ANYWAY

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.