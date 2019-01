1 ( 1) MOLLY SANDÉN – SAND

2 ( 2) KYGO & SANDRO CAVAZZA– HAPPY NOW

3 (NY) ARIANA GRANDE – BREATHINÂŽ

4 ( 3)Â IMAGINE DRAGONS – NATURAL

5 ( 6) ZARA LARSSON – RUIN MY LIFE

6 ( 5) SEBASTIAN WALLDÉN – EVERYTHING

Bubblare

LADY GAGA – ALWAYS REMEMBER US THIS WAY

RITA ORA – LET YOU LOVE ME

GHOST – LIFE ETERNAL