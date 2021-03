1 ( 1) TUSSE – VOICES

2 ( 3) CLARA KLINGENSTRÖM – BEHÖVER INTE DIG IDAG

3 ( 2) ERIC SAADE – EVERY MINUTE

4 ( 5) JUSTIN BIEBER – ANYONE

5 ( 4) DOTTER – LITTLE TOT

6 ( 6) MIRIAM BRYANT + VICTOR LEKSELL – TYSTNAR I LUREN

Bubblare

HERTZBERG & FUNKE FEAT. AFFAS – MANIAC

KLARA HAMMARSTRÖM – BEAT OF BROKEN HEARTS

PINK + WILLOW SAGE HEART – COVER ME IN SUNSHINE