1 ( 1) ED SHEERAN – BAD HABITS

2 ( 2) MYRA GRANBERG – LOSE MY MIND

3 ( 4) JUSTIN WELLINGTON + SMALL JAM – IKO IKO

4 ( 3) MOLLY SANDÉN – NÅN ANNAN NU

5 ( 5) HANNA FERM – FÖR EVIGT

6 ( 6) MARTIN GARRIX + BONO + THE EDGE – WE ARE THE PEOPLE

Bubblare

ERIC SAADE – LIKE U USED TO

LUKAS GRAHAM – HAPPY FOR YOU

SANDRO CAVAZZA + GEORGIA KU – LOVE TO LOSE

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.