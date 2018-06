1 ( 1) MOLLY SANDÉN – STÖRRE

2 ( 3) PEG PARNEVIK – LOAFERS

3 ( 2) SHAWN MENDES – IN MY BLOOD

4 (NY) SANDRO CAVAZZA – HIGH WITH SOMEBODY

5 ( 6) VIGILAND – BE YOUR FRIEND

6 ( 5) JAMES TW – SAY LOVE

Bubblare

ANTON HAGMAN – RUNNING IN THE DARK

EAGLE-EYE CHERRY – STREETS OF YOU

K-391 + ALAN WALKER – IGNITE