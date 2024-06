1 ( 1) MEDINA – QUE SERA

2 ( 3) MOLLY SANDÉN – HÅLLA MIG

3 ( 2) DAVID GUETTA + ONEREPUBLIC – I DON´T WANNA WAIT

4 ( 4) PURPLE DISCO MACHINE + BENJAMIN INGROSSO – HONEY BOY

5 ( 6) DASHA – AUSTIN

6 ( 5) TAKIDA – YOUR BLOOD AWAITS YOU

Bubblare

ARIANA GRANDE – WE CAN´T BE FRIENDS

SABRINA CARPENTER – ESPRESSO

VICTOR CRONE – COMES AND GOES