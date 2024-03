1 ( 1) MARCUS & MARTINUS – UNFORGETTABLE

2 ( 2) CAZZI OPEIA – GIVE MY HEART A BREAK

3 ( 4) SMASH INTO PIECES – HEROES ARE CALLING

4 ( 3) KYGO + AVA MAX – WHATEVER

5 (NY) MEDINA – QUE SERA

6 ( 6) LIAMOO – DRAGON

Bubblare

DANIELA RATHANA + CHERRIE – VAKNA (WAKE ME UP)

JACQLINE – EFFORTLESS

CHRISTOPHER – A BEAUTIFUL LIFE