1 ( 2) ED SHEERAN – SHIVERS

2 ( 1) ADELE – EASY ON ME

3 ( 3) THE KID LAROI + JUSTIN BIEBER – STAY

4 ( 5) AGNES – HERE COMES THE NIGHT

5 ( 4) DARIN – HOLDING ME MORE

6 ( 6) COLDPLAY + BTS – MY UNIVERSE

Bubblare

PINK – ALL I KNOW SO FAR

VERONICA MAGGIO – PÅ EN BUSS

TOVE STYRKE – START WALKING

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.