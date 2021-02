1 ( 1) MIRIAM BRYANT + VICTOR LEKSELL – TYSTNAR I LUREN

2 ( 2) AVA MAX – MY HEAD & MY HEART

3 ( 4) OLIVIA RODRIGO – DRIVER´S LICENCE

4 ( 3) NEWKID – DU MÅSTE FINNAS

5 ( 5) BANNERS – SOMEONE TO YOU

6 (NY) ALVARO ESTRELLA – BAILÁ BAILÁ

Bubblare

ZARA LARSSON – LOOK WHAT YOU´VE DONE

THE KID LAROI – WITHOUT YOU

PAUL REY – MISSING PIECE

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.