1 ( 2) SMITH & THELL – GOLIATH

2 ( 1) DOTTER – BULLETPROOF

3 ( 4) KYGO + AVICII + SANDRO CAVAZZA – FOREVER YOURS

4 ( 3) ANNA BERGENDAHL – KINGDOM COME

5 ( 6) MISS LI – KOMPLICERAD

6 ( 5) HANNA FERM – BRAVE

Bubblare

THE WEEKND – BLINDING LIGHTS

LADY GAGA – STUPID LOVE

TOM WALKER – BETTER HALF OF ME

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.