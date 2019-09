1 ( 1) MOLLY SANDÉN – DET BÄSTA KANSKE INTE HÄNT ÄN

2 ( 2)Â SHAWN MENDES + CAMILLA CABELLO – SENORITA

3 ( 4) MĂ NS ZELMERLÖW – BETTER NOW

4 ( 3) FELIX SANDMAN – MIDDLE OF NOWHERE

5 ( 6)Â AVICII + CHRIS MARTIN – HEAVEN

6 ( 5) DARIN – FINNS INGA ORD

Bubblare

VERONICA MAGGIO – TILLFÄLLIGHETER

KYGO + WHITNEY HOUSTON – HIGHER LOVE

ANNA BERGENDAHL – HOME

