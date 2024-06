1 ( 2) MEDINA – QUE SERA

2 ( 1) MOLLY SANDÉN – HÅLLA MIG

3 ( 3) BENSON BOONE – BEAUTIFUL THINGS

4 ( 4) DARIN – ELECTRIC

5 ( 6) BENJAMIN INGROSSO – BETTER DAYS

6 ( 5) BEYONCÉ – TEXAS HOLD ÉM

Bubblare

PEG PARNEVIK – SVETT

THEO – DAGAR SOM ALDRIG TAR SLUT

VICTOR CRONE – COMES AND GOES