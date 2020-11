1 ( 1) MOLLY SANDÉN + NEWKID – JAG MÅR BRA NU

2 ( 3) BENJAMIN INGROSSO – LÅNGSAMT FARVÄL

3 ( 2) KYGO + DONNA SUMMER – HOT STUFF

4 ( 4) JUSTIN BIEBER – HOLY

5 ( 6) AVA MAX – WHO´S LAUGHING NOW

6 ( 5) FRIDA ÖHRN – FADING LIKE A FLOWER

Bubblare

MARSMELLO + DEMI LOVATO – OK NOT TO BE OK

NORA EN PURE + LIKA MORGAN – IN THE AIR TONIGHT

THE WEEKND – SAVE YOUR TEARS

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.