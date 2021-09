1 ( 1) ED SHEERAN – BAD HABITS

2 ( 2) ABBA – DON´T SHUT ME DOWN

3 ( 4) THE KID LAROI + JUSTIN BIEBER – STAY

4 ( 3) VERONICA MAGGIO – SE MIG

5 ( 6) OLIVIA RODRIGO – GOOD 4 U

6 ( 5) MYRA GRANBERG – LOSE MY MIND

Bubblare

KYGO + ZOE WEES – LOVE ME NOW

THE WEEKND – TAKE MY BREATHE

JONAS BROTHERS + MARSHMELLO – LEAVE ME BEFORE YOU LOVE ME

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.