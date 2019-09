Den 28 september blir shoppingdestinationen Mall of Scandinavia Westfield Mall of Scandinavia och det firas storslaget med en nyinvigning. PÄ plats pÄ Arenatorget upptrÀder vÀrldsstjÀrnan Rita Ora.

Nu ger RIX FM och Westfield Mall of Scandinavia dig chansen att vinna en shoppingweekend utöver det vanliga dÀr du och en vÀn har chans att vinna:

– Resa t&r till Stockholm 28-29 september

– Boende pĂ„ Quality Hotel Friends i ett superior dubbelrum med frukost 28/9-29/9

– Meet and greet med vĂ€rldsstjĂ€rnan Rita Ora som spelar live för att fira att Mall of Scandinavia blir Westfield Mall of Scandinavia den 28:e september!

– Personal shopper och hela 10 000 var att shoppa för tillsammans med en personal shopper pĂ„ Westfield Mall of Scandinavia, shopping genomförs efter utcheckning 29/9

Totalt vÀrde ca 26 770 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren

Hur tÀvlar jag?

Motivera nedan vem du vill ta med pÄ shoppingweekend och varför. MÄndag och tisdag v. 39 utser vi delvinnare som vinner presentkort å 1000* kr pÄ Westfield Mall of Scandinavia.

Onsdag morgon utses finalisten som vinner en shoppingweekend med extra allt!

Lycka till önskar

*Presentkort om 1000 kr Àr giltigt dec 2019-dec 2020