Sprid kärlek till nära och kära med radions räckvidd!

Anmäl dig med en beskrivning av vem du vill skicka en sommarhälsning till och varför.

De bästa/roligaste motiveringarna väljs ut och får vara med i radion och skicka sin sommarhälsning till en person som betyder extra mycket eller någon man tänker på. Dessutom får lyssnaren vara med och ”quiza”, med chans att vinna pengar. Både till sig själv och till personen som får sommarhälsningen.

Anmäl dig här



Vinstspecifikation

2000 kr att dela på – vinstskatt betalas av vinnaren

Tess Tusenlapp presenteras av Sveriges vassaste frågesportapp – ladda hem där appar finns.



Tävlingen genomförs under sommarveckorna 5 juli – 8 augusti

Hälsningarna kan du höra varje dag ca kl 15:15

Om frågesportappen Just Right (https://link.itsjustright.se/rixfm)

Just Right (https://link.itsjustright.se/rixfm) är en livesänd, interaktiv och gratis frågesport med chans för dig att vinna pengar! Massor av solsäkra quiz under sommaren utlova!

Direktsänd frågesport i mobilen varje kväll kl. 19.45. Vinn upp till 2.000 kr på din kunskap!

Just Right(https://link.itsjustright.se/rixfm) är en direktsänd frågesport (quiz) som sänds i vår app varje kväll 19.45–20.00, måndag–lördag. Du svarar på 11 frågor på tid. Klarar du alla frågor är du med och delar på potten, är du ensam kvar vinner du 2.000 kronor!

För att vara med och spela så behöver du ladda ner Just Right-appen från App Store eller Google Play. Det är gratis och ingen registrering krävs.

Häng med oss i kväll!