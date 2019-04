RIX FM och QC-TrĂ€dgĂ„rdsexperten ger dig chansen att vinna en ny robotgrĂ€sklippare varje vardagsmorgon runt kl. 07 (under vecka 15) i ”Gissa GrĂ€smattan”.

RobotgrÀsklipparen Àr en Stihl iMov RMI 422 och för att vinna ska du lyssna pÄ RIX MorronZoos ledtrÄdar och gissa rÀtt pÄ vilken kÀnd grÀsmatta robotgrÀsklipparen stÄr pÄ. Först att ringa in till studion pÄ nr. 90 212 varje vardagsmorgon med rÀtt svar vinner en ny Stihl iMov RMI 422!

Lycka till önskar vi pÄ RIX FM och QC-TrÀdgÄrdsexperten!

Det Àr klart att du ska köpa dina maskiner hos en servande fackhandel!

QC TrĂ€dgĂ„rdsexperten har ett brett urval av kvalitetsmaskiner och alla butiker i kedjan har verkstĂ€der. Vi vet var varje mutter och skruv sitter i din maskin och har duktiga tekniker i butikerna som kan ge rĂ„d och tips. Vi Ă€r experter pĂ„ robotgrĂ€sklippare och hos oss hittar du robotar frĂ„n flera olika leverantörer. Vi erbjuder Ă€ven installation, service och vinterförvaring till förmĂ„nliga priser. Vi kan maskiner och erbjuder vĂ„ra kunder marknadens bĂ€sta service i dubbel bemĂ€rkelse – sĂ„vĂ€l för kund i butik som för din maskin i verkstaden!

STIHL iMow RMI 422

Kompakt och smidig robotgrÀsklippare för grÀsmattor upp till 800 kvm.

Har du en mindre till medelstor grÀsmatta Àr STIHLs robotgrÀsklippare iMow RMI 422 ett bra val. Med en kraftfull biokniv och ett energirikt Lithium-Ion batteri klipper den snabbt och effektivt. Bioklipptekniken Äterför bÄde fukt och vÀrdefull gödning till grÀsmattan och resultatet blir en tÀt och frisk grÀsmatta. Klipphöjden stÀlls in centralt efter behov och önskemÄl. Robotklipparen har ett Adaptive Slope Speed system som gör att den utan problem klipper sluttningar upp till 35 %. KÄpan Àr robust och tÄlig och skyddar effektivt iMow frÄn vÀder, vind och hinder. Integrerade sensorer registrerar varje kontakt och ser till att robotgrÀsklipparen vÀljer en annan vÀg. iMow programmeras och styrs enkelt via den integrerade styrkonsolen med tydlig display. I det dynamiska klippschemat kan du dag för dag stÀlla in tiden som iMow fÄr vara ute och klippa. Robotklipparen kan sedan sjÀlv rÀkna ut exakt nÀr och hur mycket den skall klippa för ett perfekt resultat.

Fakta

GrĂ€sarea: Upp till 800 mÂČ

Klipptid per laddning: 30 min

Laddningstid: 90 min

Vikt: 9 kg

Klippbredd: 20 cm

Klipphöjd: 20–60 mm

LjudnivÄ: 62 dB(A)

Larm: Ja

Styrning via app: Nej

Batteri: Lithium-Ion

Max lutning: 35%

LÀs tÀvlingsregler hÀr