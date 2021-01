RIX TOPP 40

Nu har söndagarna blivit lite skönare. Lyssna in den bästa musiken just nu på RIX Topp 40 med Elin Steen. Listan sänds på söndagar mellan kl 11-14 och är baserad på vad RIX FM:s lyssnare i hela Sverige tycker är bäst musik just nu!