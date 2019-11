Var äter du din nästa Sub? Blir det på hemmaplan, eller är det just du som blir en av de lyckliga vinnare som får ta med en vän/partner på weekendresa i någon av följande städer: London, Berlin, eller Amsterdam?

Du har chans att tävla tre gånger varje vardag under vecka 47. Kl 7, 13 och 16 öppnas telefonslussen till RIX FM-studion och då gäller det att vara snabb på nr 90 212 för din chans att testa vår slumpgenerator som svarar på frågan ”Var äter du din nästa Sub?”

Bland vinsterna ligger presentkort hos Subway® i din hemstad eller presentkort på Subway och en weekendresa för 2 personer till en av ovan nämnda städer ute i Europa!

Oavsett vad du vinner kommer du garanterat bli mätt och belåten! 😉

Lycka till önskar

Subway® – Make it what you want



Vinstspecifikation (för två personer resan genomförs något av datumen 14-16/2, 20-22/3, 3-5/4 2020)

Alternativ 1 ( 9 vinnare)

Poäng i Subcard ® Sverige- appen som motsvarar 500 kr på Subway®- restauranger

Alternativ 2 (6 vinnare)

Poäng i Subcard ® Sverige- appen som motsvarar 500 kr p Subway®- restauranger

Flyg t&r till aktuell storstad (London, Berlin, eller Amsterdam ) avresa från Arlanda

Hotell 2 nätter (minimum 3 stjärnigt)

Subway® är världens största snabbmatskedja med fler än 41 000 restauranger i över 100 länder. Subway®-restaurangerna har ett brett utbud av subs, wraps samt sallader och erbjuder gästerna stor valfrihet.

Allmänna tävlingsregler