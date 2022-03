RIX FM blir FIX FM i samarbete med K-Rauta 11-22 april. Varje vardagsmorgon i RIX MorronZoo runt kl.08.30, har du chans att vinna 10 000 kr till vårens utomhusprojekt från K-Rauta!

Du tävlar genom att lägga upp en bild eller film med en beskrivande text om vad du behöver hjälp med för att förverkliga vårens renoveringsdrömmar, eller vilket projekt du fastnat i på RIX MorronZoos facebooksida.

Varje vardagsmorgon runt kl. 08.30 kommer sedan RIX MorronZoo att kora den lyssnare vars anmälan de tycker har roligast motivering.

@rixmorronzoo kommer att ”fästa” tävlingsinlägget högst upp på Facebooksidan under hela tävlingsperioden, så att det är lätt att hitta!



Vinstspecifikation

10 000 kr presentkort från K-Rauta samt hjälp av K-Rautas proffsiga Projektplanerare.





Om K-Rauta

Vi är byggvaruhuset som hjälper dig att förverkliga dina byggdrömmar hela vägen från start till klart. Vi har idag 16 varuhus runt om i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder. På vår välbesökta hemsida kan du förutom att beställa hem byggvaror till dina projekt även låna släpvagn eller boka möte med våra duktiga Projektplanerare. Så oavsett om du är en glad hemmafixare, bygger lantställe som ett proffs eller bara söker bra och prisvärda produkter till ditt hem och trädgård så hittar du det hos oss. Allt från minsta blomfrö till rejält virke och självklart den service du behöver för att ro ditt projekt i hamn.

En hjälpande hand på vägen

Våra duktiga Projektplanerare står redo och hjälper dig gärna att förverkliga ditt drömprojekt. De planerar och sätter ihop färdiga lösningar med dig – helt kostnadsfritt. Du väljer själv om du vill träffas på plats i varuhuset eller få digital hjälp, allt för att ditt utomhusprojekt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt!

Kundklubben med stort Plus

Förutom alla tjänster och inspiration som underlättar ditt projekt så kan du även bli extra belönad som medlem i vår kundklubb K-Rauta Plus. Som klubbmedlem får du poäng på alla köp, rabatter på ett gediget bassortiment och unika erbjudanden. Dessutom får du mer service som gratis lån av släp, 90 dagars öppet köp och kostnadsfri sågservice. I korthet kan man säga att vår kundklubb är vad den heter: hela vårt erbjudande, all vår kunskap – och lite till.

K-Rauta, vi hjälper dig från start till klart!

@krautasverige



Läs tävlingsregler här