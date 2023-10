RIX FM laddar upp inför julen och tävlar ut hundratusentals kronor i julklappspengar, för att ge dig som lyssnar det där lilla extra inför jul.

Hör av dig till oss med dina ”julönskningar” – och vi möjliggör dom genom att swisha upp till 10.000 kronor! Det kan vara pengar till en barbie, att kunna bjuda hela släkten på julbord eller att du vill stödja något behjärtansvärt ändamål. Tillsammans med TRISS skapar vi julmagi på RIX FM – kryddad med miljonchans.

Tävla

Fyra gånger per vardag den 1-21 december ropar RIX FM upp tre namn som anmält sig via formuläret nedan, först in på telefon 90 212 blir den lycklige vinnaren!

God jul önskar TRISS och RIX FM!

Vinstspecifikation

– Tävlingen pågår vardagar 1-21 december 2023.

– Vinstskatt betalas av vinnaren.

– En vinst per tävlande, ej möjligt att tävla flera gånger.



Om Triss

Triss är landets mest sålda skraplotter och ett av Sveriges populäraste spel. Man kan vinna mellan 30 kronor och 1 000 000 kronor direkt på skrapet.

Vid tre TV-symboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna mellan 100 000 kronor och 5 000 000 kronor.

Vid tre klöversymboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna från 10 000 kr i månaden i 10 år upp till 100 000 kr i månaden i 25 år.

Triss – AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se