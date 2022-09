1 ( 1) ROSA LINN – SNAP

2 ( 2) TOVE LO – NO ONE DIES FROM LOVE

3 ( 4) NICKY YOURE – SUNROOF

4 ( 3) MOLLY SANDÉN – VI:ET I VINSTEN

5 ( 6) HANNA FERM + JUNIE – VÄLKOMMEN ÅTER

6 ( 5) ELTON JOHN + BRITNEY SPEARS – HOLD ME CLOSER

Bubblare

OMAR RUDBERG – TODO DE TI (ALL THAT SHE WANTS)

TOVE STYRKE – YOU YOU YOU

NORLIE & KKV + BENJAMIN INGROSSO – SOM ETT MINNE BLOTT

