1 ( 1) MOLLY SANDÉN – NÅN ANNAN NU

2 ( 3) TUSSE – VOICES

3 ( 2) ZARA LARSSON – LOOK WHAT WE´VE DONE

4 ( 5) THE WEEKND + ARIANA GRANDE – SAVE YOUR TEARS

5 ( 4) MÅNS ZELMERLÖW – COME OVER LOVE

6 ( 6) BENJAMIN INGROSSO – ALLT DET VACKRA

Bubblare

SMITH & THELL – NANGILIMA

MYRA GRANBERG – LOSE MY MIND

MAROON 5 – BEAUTIFUL MISTAKES

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.