1 ( 1) THE KID LAROI + JUSTIN BIEBER – STAY

2 ( 3) ADELE – EASY ON ME

3 ( 2) MOLLY SANDÉN – VI SKA ALDRIG GÅ HEM

4 ( 4) ED SHEERAN – SHIVERS

5 ( 6) AGNES – HERE COMES THE NIGHT

6 ( 5) COLDPLAY + BTS – MY UNIVERSE

Bubblare

MÅNESKIN – BEGGIN´

DAVID GUETTA + MISTA JAM + JOHN NEWMAN – IF YOU REALLY LOVE ME

KYGO + ZOE WEES – LOVE ME NOW

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.