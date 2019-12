1 ( 2) SMITH & THELL – HOTEL WALLS

2 ( 1) MÅNS ZELMERLÖW – ONE

3 ( 3) MISS LI – LEV NU DÖ SEN

4 ( 5) DANNY SAUCEDO – HON ÄR MIN

5 ( 4) AVA MAX – TORN

6 ( 6) PINK – CAN WE PRETEND

Bubblare

LANCE & LINTON – BEST TIMES RIGHT NOW

CAMILA CABELLO – LIAR

JUBEL – RUNNING OUT OF LOVE

Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.