1 ( 2) MOLLY SANDÉN – HÅLLA MIG

2 ( 1) MEDINA – QUE SERA

3 ( 3) DARIN – ELECTRIC

4 ( 5) BEYONCÉ – TEXAS HOLD ÉM

5 ( 4) SMASH INTO PIECES – HEROES ARE CALLING

6 ( 6) MARCUS & MARTINUS – UNFORGETTABLE

Bubblare

MARIA SUR – WHEN I´M GONE

MISS LI + EAH JÉ – MARATON

JAY SMITH – BACK TO MY ROOTS