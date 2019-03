1 ( 1)Â JOHN LUNDVIK – TOO LATE FOR LOVE

2 (NY) BISHARA – ON MY OWN

3 ( 2) KYGO + SANDRO CAVAZZA– HAPPY NOW

4 ( 3) ANNA BERGENDAHL – ASHES TO ASHES

5 ( 4)Â HANNA FERM + LIAMOO – HOLD YOU

6 ( 5)Â WESTLIFE – HELLO MY LOVE

Bubblare

MOHOMBI – HELLO

LEWIS CAPALDI – SOMEONE YOU LOVED

MARK RONSON & MILEY CYRUS – NOTHING BREAKS LIKE A HEART